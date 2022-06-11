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11 Haziran 2022 Cumartesi 19:10:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 19:10:00

Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kiev'de görüştü.

İkili, görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değinerek, "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz." dedi.

AB Komisyonunun 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor

Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Etiketler : Ukrayna AB Komisyonu Zelenskiy
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