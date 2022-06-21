Zelenski Afrika'yı işaret etti! "Savaşın rehinesi oldular"

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21 Haziran 2022 Salı 08:19:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 08:19:00

Zelenskiy: Afrika, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın rehinesi oldu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Afrika, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın rehinesi oldu" dedi.

Zelenski, Afrika Birliğine (AfB) video konferansla hitap ederek, Rusya-Ukrayna savaşıyla Afrika'da ortaya çıkan gıda krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın Afrika kıtasından binlerce kilometre uzakta yaşanmasına rağmen kıtada gıda fiyatlarının çok ciddi şekilde yükseldiğini belirten Zelenski, bunun sorumlusunun Rusya olduğunu dile getirdi.

Zelenski, bütün dünyada gıda fiyatlarının çok yükseldiğini ama özellikle Afrika ülkelerinin bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Gıda krizinin Rusya'nın "sömürgeci" saldırıları sürdükçe devam edeceğinin altını çizen Zelenski, Ukrayna'nın ise sınırlarından dışarı çıkaramadığı 25 milyon ton tahıl için yeni bir tedarik ve lojistik zinciri oluşturmaya çalıştığını aktardı.

Zelenski, "Limanlarımızdaki blokajın kaldırılması için çok boyutlu müzakereler yürütüyoruz ancak henüz ilerleme sağlayamadık çünkü Rusya'nın limanlara saldırısını engelleyecek bir mekanizma bulamadık." dedi.

Afrika ile de ilişkileri geliştirmek istediğine işaret eden Zelenski, "Afrika, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın rehinesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Afrika Özel Temsilcisi yakında göreve başlayacak

Ukrayna'nın Afrika Özel Temsilcisi'nin yakında göreve başlayacağını duyuran Zelenski, Ukrayna-Afrika arasında geniş katılımlı siyasi ve ekonomik konferans düzenleme teklifinde de bulundu.

AfB Dönem Başkanı Macky Sall de Twitter'dan Zelenski'e teşekkür ederek, Afrika'nın uluslararası hukuka, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesine ve ticaret özgürlüğüne saygı gösterme taahhüdünü sürdürdüğünü ifade etti.

AfB Komisyonu Başkanı Başkanı Moussa Faki Mahamat, Twitter'dan, bölgede barışın ve küresel istikrarın yeniden tesisi için acil diyalog ihtiyacının olduğu paylaşımında bulundu.

AFRİKA'DA GÜBRE VE BUĞDAY İHTİYACI KRİTİK NOKTADA

Afrika ülkelerinin birçoğu, buğday ve gübre ithalatının büyük bir kısmını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. Bu nedenle Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça Karadeniz'e binlerce kilometre uzaklıktaki Afrika'da olası bir gıda krizi de giderek yaklaşıyor.

AfB Dönem Başkanı Sall, geçen hafta Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da yaptığı konuşmada, kıtanın büyük bir kısmında yağış mevsiminin başladığını ve süreçte gübre bulamazlarsa ciddi bir gıda krizine sürükleneceklerini söylemişti.

Her iki ülkeden ithalat yolunun açılması için çabalayan Sall, Avrupa Birliği'ni de Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkardığı için eleştiriyor.

Sall, Rusya'dan ithalat yapma şansları olsa dahi SWIFT sistemi olmadan ödeme yapamayacaklarını, böylece ürüne de ulaşamayacaklarını söylüyor.

BAZI AFRİKA ÜLKELERİNİN BUĞDAYI TAMAMEN RUSYA VE UKRAYNA'YA BAĞLI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken, Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

Etiketler : Vladimir Zelenski UKRAYNA RUSYA Somali ve Benin
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