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26 Şubat 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 10:30:00

Zelenskiy, ABD'nin tahliye teklifini reddetti

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Kiev'de Ukrayna güçleri büyük direniş gösterirken, ABD, Devlet Başkanı Zelensky'e ülkeden çıkarmayı teklif etti ancak Ukrayna lideri reddetti.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 3'üncü güne girildi.

Şiddetli çatışmalar yaşanırken, Ukraynalı askerler ve vatandaşlar Rus ordusuna direnmeye devam ediyor.

Son olarak ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği öne sürüldü.

ABD HÜKÜMETİ, KİEV'DEN ÇIKARMAK İÇİN YARDIMA HAZIR

Zelenskiy'nin ABD'nin bu teklifine şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİN BAŞINDA KALACAĞIM"

Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Öte yandan dün gece "Kiev'in kaybedilmemesi gerek" diyen Zelenskiy'nin emriyle başkentte 10 bin kişiye silah dağıtılmıştı. Kentte sabaha kadar şiddetli çatışmalar yaşandı.

Etiketler : kiev ukrayna zelenskiy abd
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