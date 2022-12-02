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02 Aralık 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 09:30:00

Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana toplam bin 300'den fazla Ukraynalı askeri personelin Rus esaretinden kurtulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlattı.

En son 1 Aralık'ta Rusya ile yaptıkları esir takasıyla 50 Ukraynalı askeri personelin evlerine döndüğünü kaydeden Zelenskiy, şimdiye kadar toplam bin 300'den fazla Ukraynalının Rus esaretinden kurtulduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Hepsini geri getirelim. Ukrayna'nın tamamı özgür olacak. Tüm Ukraynalılar evde olacak." dedi.

Ukrayna'da din hizmetleri kurumlarında Rus gizli servislerinin yetkisinin azaltılması için güvenlik güçleri ile toplantı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Ulusal güvenliği sağlamaktan sorumlu tüm kurumlar, Rus özel servislerinin Ukrayna'nın dini ortamındaki yıkıcı faaliyetlerini tespit etmek ve bunlara karşı uygulanacak önlemleri güçlendirmelidir. Ve kişisel yaptırımlara başvurun. İsimler yakında açıklanacak."

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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