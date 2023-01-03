VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif gruplarla görüştü
İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz
Kapadokya altın yılını yaşıyor
Gazetecilik için 60'ında yine sırada
NASA'dan fotoğraflarla kişilik testi
Hollanda: Ukrayna'nın savaşı kazanması için her türlü yardıma hazırız
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden "barikat" açıklaması
Bektaş Erdugan: Sağlığa zararsız yöntemlerle yıkama yapıyoruz
Polonya'dan enerji yoğun işletmeleri yüksek fiyatlardan korumak için 1 milyar avroluk destek
Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz
ABD: Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşıyız
Zamlı memur maaşları belli oldu
AK Parti, anayasa teklifi için partileri ziyarete hazırlanıyor
KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
TEKNOFEST 2023 başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün
Almanya'da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti
TFF: Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi
Türkiye'den İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kınama
AB: Çin'e Kovid-19 aşısı dahil her türlü desteğe hazırız
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı
İngiltere'de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor
MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan suçüstü yakalandı
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
Hollandalı araştırmacı, terör örgütü PKK/YPG'nin tehditlerine rağmen araştırmalarına devam edecek
03 Ocak 2023 Salı 17:05:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 17:05:00

Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta 2023'te zafer elde edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : volodimir zelenskiy ukrayna savaş rusya
Belgrad'da evlilik teklifi

Belgrad'da evlilik teklifi
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'
Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına

Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
2023'ün ilk anlaşması

2023'ün ilk anlaşması
Hülya'yla tekrar evlenmem

Hülya'yla tekrar evlenmem
Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

Şarkıcıyım diye film festivaline çağırmıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX