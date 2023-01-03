Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaşla ilgili gelişmeleri ve cephedeki son durumu değerlendirmek üzere savunma ve güvenlik yetkilileri ile bir araya geldiğini kaydederek "2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.