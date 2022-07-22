22 Temmuz 2022 Cuma 14:20:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 14:20:00
Zelenski'nin danışmanı: Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek
Zelenski'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek.
Zelenski'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek.
- Zelenski'nin danışmanı: Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek
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