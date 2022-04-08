Ukrayna-Rusya müzakerelerinin gerilme nedeni

Zelenski'nin danışmanı açıkladı! İşte Ukrayna ile Rusya'nın müzakerelerinin gerilme nedeni
Kaynak: Reuters
Ukrayna-Rusya görüşmelerinde baş müzakereci olan Podolyak Buça katliamının masada atmosferi etkilediğini açıkladı
Zelenski'nin danışmanı ve Ukraynalı baş müzakereci Mykhailo Podolyak, Ukrayna ve Rusya'nın çevrimiçi barış görüşmeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini, ancak görüşmelerdeki atmosferin Buça'daki katliam sonrası gerildiğini bildirdi.
Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerini Bucha kentinde sivilleri infaz etmekle suçluyor. İddiaları reddeden Moskova ise, Bucha'da gerçekleşen ölümlerin Rusya'yı itibarsızlaştırmak için Batılı devletler tarafından gerçekleştirilen "korkunç bir sahtekarlık" olduğunu ifade etti.