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09 Aralık 2022 Cuma 14:49:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 14:49:00

Zelenski'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür: Bunun için de minnettarız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esir takası konusunda epeyce yardımcı olduklarını ifade ederek, "Bunun için de minnettarız" ifadesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 6. TRT World Forum'a bir video mesaj gönderdi. Zelenski, "Gıda krizi tüm dünyanın çektiği bir kriz. Bu sene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımız hemen istikrarsızlaşıyor. Bunu farklı ülkeler hissetti. Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya'ya karşı savaşan askerlerimiz, diplomasimizin gücü sayesinde 3 limandan ihracatı başlatmayı başardık. Bu yılın temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti. Bizim gücümüz budur. Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler bizim gücümüz budur. Ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz. Bölgemizin güvenliğini düşünürken, bölgemizde bunu sağlarken küresel güvenliği sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Endonezya'da Ukrayna'nın barış formülünü tanıttım. Bu formül Rus saldırganlığına son verebilir. Uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Barış formülümüzün bir unsuru. Biz şu an Ukrayna'dan giden gıda ihracatını destekleyebilirsek, biz en fakir ülkelere yardım etmiş oluruz. Biz 13 milyon tondan fazla tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama aslında milyonlarca ton ihraç edebiliriz. İnisiyatife katılan limanlarımız kapasitesinin yüzde 50'sini kullanıyor. Rusya bilinçli olarak ihracat gerçekleştirmesini yavaşlatıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 80'den fazla gemi beklemede. Sadece ticaretten bahsetmiyoruz. Bu yüz binlerce insan masalarında eksik yemek alıyor demek oluyor. Söz konusu inisiyatifi hayata geçirirsek, biz Ukrayna barış formülünü hayata geçirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Ukrayna Barış Formülü'nün maddelerine göre her devlet ve lider istediği unsuru alabilir. Tüm ortaklarımıza söz konusu barış formülünü hayata geçirmemiz için kendine bir maddeyi seçmeyi teklif ediyorum. Biz de istediğimiz güvenlik mimarisine ulaşmış olacağız. Esirlerimizin serbest bırakılmasını sağlamak. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız. BM anlaşmasının yerine getirilmesini garanti etmek. Her türlü gerginliğin yeniden tırmanmasını önlemek. Ukrayna Barış formülü gayet net. Mayıs ayında tahıl inisiyatifi kapsamında Ukrayna limanları üzerinden tahıl ihracatını başlatmak gibi gerçekçi gelmese de bu da olabilir. Türkiye destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : Volodimir Zelenski Zelenski Ukrayna Barış Formülü Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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