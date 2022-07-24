Zelenski'den Rusya'ya Odessa tepkisi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde beşinci ayına girilmişken, aradan geçen süre boyunca Türkiye Cumhuriyeti iki taraf arasında başarılı bir diplomasi geliştirmiş ve söz konusu işgaldeki tutumuyla dünya basınında adından sıkça söz ettirmişti. İşgaldeki çabalarına bir yenisini daha ekleyen Dışişleri, yoğun diplomasi trafiğinin ardından 22 Temmuz'da İstanbul'da iki tarafı bir araya getirmiş ve tahıl ihracı konusunda kritik adım atılmasında önemli rol oynamıştı. Ancak Rusya'nın anlaşmaya sadık kalmayarak saatler sonra Odessa limanını vurması, dünya kamuoyu tarafından kınanmış ve eleştirilmişti.

Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'yı barbarlıkla suçladı ve Rusya'nın anlaşmaya bağlı kalmayacağı inancında ısrarcı olduğunu vurguladı. Ukrayna için kritik önem taşıyan tahıl ihracı anlaşmasına bağlı kalınmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Zelenski, "Rusya saldırıları durdurmalı ve kabul ettiği tahıl anlaşmasını tam olarak uygulamalı" dedi.

MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Rusya'nın askeri üstünlüğü karşısında başarılı bir şekilde direnen Ukrayna halkına da seslenen Zelenski, gelecekte bu tür saldırılara karşı savunabilmek için gerekli hava savunma sistemlerini elde etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Zelenski, açıklamasının devamında; "Rusya saldırganlığını durdurmalı ve üzerinde anlaşmaya vardığı tahıl anlaşmasını tam olarak uygulamalı" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'YA "GÜVENİLMEZLİK" VURGUSU

Açıklamasında Rusya'nın saldırısını kınayan ve vadettiği şartları yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenski, "Bu (saldırı) tek bir şeyi kanıtlıyor: Rusya ne derse ve vaat etse de uygulamamanın yollarını bulacaktır. Jeopolitik olarak, silahlarla, kanla ya da değil, ama her zaman olduğu gibi birkaç faktörü var" dedi.