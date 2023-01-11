Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı

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11 Ocak 2023 Çarşamba 07:57:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 07:57:00

Zelenski'den Rusya çıkışı: Özgür dünya, saldırganlığı durdurmak için her şeye sahip

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı mesajda, müttefiklerinden silah desteğinin sürmesini istedi. Zelenski, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak için gereken her şeye sahip" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müttefiklerinin, Ukrayna'ya silah desteğini sürdürmesi gerektiğini belirterek "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." dedi.

Zelenski gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü ulusa sesleniş mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşta destek almak için bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştüğünü aktaran Zelenski, söz konusu konuşmada, Ukrayna'nın AB'ye entegrasyon süreci ile ülkesine yönelik mali konular ve silah desteği konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer elde etmesinin sadece ülkesi için değil, küresel demokrasi ve özgürlüğe önem veren herkes için büyük önem taşıdığını savundu.

Ukrayna'ya silah yardımını sağlayan tüm ülkelere minnettar olduklarını ifade eden Zelenski, "Özgür dünya, Rus saldırganlığını durdurmak ve terör devleti tarihi bir yenilgiye uğratmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip." diye konuştu.

- "DÜNYANIN, RUS SALDIRGANLIĞININ ÜSTESİNDEN GELME KARARLILIĞININ HER GÜN NASIL ARTTIĞI HİSSEDİLİYOR"

Zelenski, geçen yılın sonuna doğru ABD'de temaslarda bulunduğunu hatırlattı. Ukrayna lideri, başkent Washington'ı ziyaretinden sonra dünya liderleri ile telefon görüşmeleri yaparak yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü ifade etti.

Zelenski, şunları kaydetti:

"Washington ziyaretimden sonra ortak devletlerin liderleri ve temsilcileriyle toplam otuza yakın görüşme (telefon görüşmesi) gerçekleştirdim. Kelimenin tam anlamıyla dünyanın, Rus saldırganlığının üstesinden gelme kararlılığının her gün nasıl arttığı hissediliyor."
Etiketler : Volodimir Zelenski Avrupa Birliği Charles Michel
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