VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin Kışlasında yangın paniği
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü tura kaldı
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
TEKNOFEST heyecanı başlıyor! Samsun'da renkli anlar
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Sağlık Bakanlığı koronavirüste güncel verileri paylaştı... İşte 15 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu
Konya'da zehirlenme paniği! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
Zelenski'den Rus işgalcilere karşı hamle!
Sadece 5 bölüm çekebildiler
Deniz'i Diva'ya benzettiler
Eşinin soyadını sildi
Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
İnci kefalinin gece yolculuğu
Bu koro imam ve hafızlardan oluşuyor
Kanarya sesleri arasında ayakkabı tamiri
Kilosu 10 bin liradan satılıyor Siparişlere yetişemiyor
Twitter'da yanıtlara beğeni geliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete tepki!
Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme!
"Erdoğan'la görüşmeye hazırım"
Menderesler helikopterden görüntülendi
Arabesk gecesi
Ceylan Monroe
15 Mayıs 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 17:00:00

Zelenski'den Rus işgalcilere karşı hamle!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunarak adım adım Rus birliklerini Ukrayna'yı terk etmeye zorladıklarını belirtti. Zelenski, “Donbas'taki durum hala çok zor. Rus birlikleri hala en azından bir miktar zafer elde etmeye çalışıyor. Tam ölçekli işgalin 80. gününde, özellikle çılgın görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, adım adım Rus birliklerini Ukrayna'yı terk etmeye zorladıklarını belirterek, "Donbas'taki durum hala çok zor. Rus birlikleri hala en azından bir miktar zafer elde etmeye çalışıyor. Tam ölçekli işgalin 80. gününde, özellikle çılgın görünüyor" dedi.

DHA'nın haberine göre, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, geçen yıl 14 Mayıs'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri kurtaran Ukraynalıları Anma Günü'nün Ukrayna'da ilk kez kutlandığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "2659 Ukraynalı erkek ve kadın, Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları (Righteous Among the Nations) unvanını aldı. Ülkemiz, Dünya Uluslarının Dürüst İnsanları sayısında dünya dördüncüsüdür. Kendi hayatlarını, sevdiklerinin hayatlarını riske atan ama yine de Nazilerin elinde ölümle tehdit edilenleri kurtaran insanlar. Bu kurtarma hikayelerinin her biri etkileyici. Halkımızın içinde böyle kişilerin olduğunu ve en karanlık koşullarda bile ışık taşıyan insanlar olduğunu her zaman hatırlamalıyız" dedi.

Yaşananları belgeleyen ve tüm nesiller için Ukrayna'nın neler yaşadığını kaydeden gazetecilere ve tüm duyarlı insanlara minnettar olduğunu ifade eden Zelenski, Kiev'de Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitchell McConnell liderliğindeki ABD senatörlerinden oluşan bir heyetle görüştüğünü söyledi. Zelenski görüşmede, Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılmasının yanı sıra savunma ve finansal destek de dahil olmak üzere Ukrayna için çeşitli destek alanlarının görüşüldüğünü söyledi.

Günlük olarak uğraştığı konulardan birinin de gıda güvenliği olduğunu ifade eden Zelenski, "Dünyada giderek daha fazla ülke, Rusya'nın Karadeniz'i bloke ederek ve bu savaşı sürdürerek, onlarca başka ülkeyi gıda piyasasında fiyat krizi ve hatta kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığının farkına varıyor. Şimdi Ukrayna'ya – ve özellikle silahlarla- destek, küresel kıtlığı önlemek için çalışmak anlamına geliyor. Topraklarımızı ne kadar çabuk kurtarırsak ve Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alırsak, gıda piyasasının durumu o kadar çabuk eski haline gelebilir" şeklinde konuştu.

Zelenski, adım adım Rus birliklerini Ukrayna'yı terk etmeye zorladıklarını belirterek, "Donbas'taki durum hala çok zor. Rus birlikleri hala en azından bir miktar zafer elde etmeye çalışıyor. Tam ölçekli işgalin 80. gününde, özellikle çılgın görünüyor" dedi.

Etiketler : Vladimir Zelenski Rus birlikleri Ukrayna
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Annelik en güzel duygu

Annelik en güzel duygu
Albüm heyecanı

Albüm heyecanı
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
50 bin liraya kiraya çıktı

50 bin liraya kiraya çıktı
'Müjdemi İsterim' sette

'Müjdemi İsterim' sette
İkinci projeye imza attı

İkinci projeye imza attı
Öğrencilerin en iyileri

Öğrencilerin en iyileri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX