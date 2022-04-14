Zelenski'den geri adım yok!

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14 Nisan 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 15:00:00

Zelenski: Rusya ya barışı seçecek ya da uluslararası arenayı terk edecek

Kaynak: DHA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonyalı liderlerle yaptığı basın toplantısının ardından açıklama yaptı. Zelenski, “Rus liderliği ya gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın sonucunda uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya için savaşın tek sonucunun stratejik yenilgi olduğunu belirterek, "Rus liderliği ya gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın sonucunda uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek" dedi.

Zelenski, "Rus askerlerine Ukrayna'ya karşı yaptıkları bu savaşın er ya da geç Rusya'nın stratejik yenilgisiyle sonuçlanacağını öğreten tüm askerlerimize minnettarım. Rus liderliği ya gerçekten barış arayacak ya da bu savaşın sonucunda uluslararası arenayı sonsuza dek terk edecek" ifadelerini kullandı.

"LİDERLERİN KENDİ GÖZLERİYLE GÖRMELERİ ÖNEMLİ"

Zelenski, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda'nın Ukrayna'ya yaptığı ziyareti de değerlendirdi.

Zelenski, "Liderlerin, Kiev bölgesindeki Borodyanka'yı ziyaret etmeleri ve işgalcilerin neler yaptığını kendi gözleriyle görmeleri önemliydi. Liderler için bu, Rusya'ya karşı somut yaptırımlar için başka bir argüman. Öncelikle petrol ambargosuna ihtiyacımız var. Avrupa'nın tüm Rus enerjisinden vazgeçmeye hazırlanması gerekiyor. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı kesmeli" dedi.

Etiketler : Volodimir Zelenski RUSYA UKRAYNA
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