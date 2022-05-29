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29 Mayıs 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 11:30:00

Zelenski'den çarpıcı Rusya açıklaması: Ukrayna her şeyi geri alacak

Kaynak: İHA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-krayna savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelenski, “Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni bir açıklamada bulundu. Zelenski açıklamasında, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için" dedi.

Zelenski Donbass'taki Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna bölgelerinin durumunun zor olduğunu belirterek, "Silah tedariki konusunda her geçen gün düşmanımızın sayısını aşmaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, HERSON'DAKİ TAHLİYELERİ ENGELLİYOR"

Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla "barbarca darbeler" verdiğini söyledi. Rus ordusunun Mikolayiv'de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirten Zelenski, "Rus ordusunun seçtiği hedef buydu. Bu tür saldırılar dünyaya Rusya'nın nihayet resmen bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini hatırlatacaktır" dedi.

Zelenski açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.

Etiketler : Vladimir Zelenski RUSYA UKRAYNA
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