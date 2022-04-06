"Türk liderliğine güveniyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Buça dışında da birçok yerde katliamlar yaşandığını ancak bunların basına yansımadığını söyledi. Zelenski, Kiev'de Habertürk'ten Sena Alkan'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı:

KATLİAMLAR YAŞANDI: Pek çok katliam yaşandı ve bu katliamlar haberlere yansımadı. Buça'da toplu mezar ortaya çıktı. Siviller katledildi. "Neonaziler yaptı" dediler. Ne derlerse desinler yaptıklarını haklı ve mantıklı gösteremezler.

RUSÇA KONUŞANLARI ÖLDÜRDÜLER!: Rusça konuşan halkı savunmak için Ukrayna'ya giriyoruz" dedikleri kişileri öldürdüler. Şimdi Rusça konuşan nüfus, Rusya ile ilgili her şeyden nefret ediyor. Birkaç yıl önce ortak tarihleri vardı. Arada sınır söz konusuydu. Pek çok kişiye göre bu dostane, kardeşçe ilişkiydi. Ancak şimdi söz konusu değil. Yüzlerce kişi öldürüldü.

ASKERLERİNİ BIRAKTILAR: Muhaberede hayatlarını kaybedenlere nasıl davrandılar? Onları gömmediler bile, cesetlerini taşımadılar. Mallarını ele geçirip kaçtılar. Askerlerini ölmeye bıraktılar.

SAVAŞ SUÇU İŞLEDİLER: Rus ordusu siyasi liderliği ve bu savaşı planlamaya katılan herkes, bu emri veren herkes savaş suçu işledi. Tek kişinin suçlu yargılanabileceği durumda karşı karşıya değiliz.

MARİUPOL'DEKİ KORKU: Rusya şimdi dünyanın Mariupol'e yaşananları görmesinden korkuyor. Her şeyi temizleyene kadar kentte kontrolü ele geçirene kadar hiçbir şeyin görülmesini istemiyor. Her şeyi örtbas edemeyecekler. Binlerce kişiyi gömemeyecekler, saklayamayacaklar.

ATEŞKES İÇİN DİYALOG ŞART: Diyalog olmadan savaşı durdurmak mümkün olmayacak. Pek çok lider var dünyada aracılık yapmaya çalışan. Türkiye ve Türkiye'nin lideri de bu kişilerden biri. Bu aracılık rolünü pek çok açıdan üstleniyor.

TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ: Bazı ülkeler garantör olmak için gönüllü olduklarını söyledi. ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa, İsrail bu ülkelerden bazıları. Toplantılar sırasında güvenlik garantilerinin neler olduğunu konuşacağız. Garantiler netleşecek. Ardından Rusya ile görüşmeler gelecek. Biz Türkiye'nin tam desteğine güveniyoruz. Türk liderliğine güveniyoruz.

TOPLANTI HEMEN OLMALI: Güvenlik garantileri ile ilgili bu toplantıları en kısa sürede yapmamız gerekiyor. Ardından Rusya ile toplantıya oturacağız. Biz tam desteğine güveniyoruz Türkiye'nin. Aynı zamanda Türk liderliğinin desteğine de güveniyoruz.

BELGELERDE YER ALMALI: Çözüm net aslında. Bükreş referandumu yasal belgeydi. Eğer güvenlik ihlali olursa ne yaşanacak bunun belgelerde yazması gerekiyordu. Aynı zamanda güvenliği ihlal edenin nasıl yalnız kalacağının da belgelerde yazılması lazım. İlgili ülkelerin parlamentolarında oylanması ve kabul edilmesi gerekiyor.

KIRIM UKRAYNA TOPRAĞIDIR: Bizim diyaloğa ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Kırım konusunda diyaloğa ihtiyacımız var. Rus güçleri Kırım'ı ilhak ettiğinde, bu konuyu müzakere etmeyeceğiz, uluslararası platformlara taşımayacağız dediler. Kırım Ukrayna toprağıdır. Uluslararası hukukta bu şekilde yer alıyor. Hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyoruz.

TÜRK GEMİLERİ TAHLİYE İÇİN KULLANILIYOR

Zelenski, röportajda "Türkiye'nin bize yardım ettiğini görüyoruz. Şu an Mariupol'deki yaralıların tahliyesi için çalışıyoruz. Türkiye önemli rol üstleniyor. Türk gemileri tahliye için kullanılıyor. Şu an operasyonlar devam ettiği için daha fazla detay veremeyeceğim" dedi.

SİHA'LAR İÇİN TEŞEKKÜR

Zelenski, "Dronlar için öncelikle teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye. SİHA'lar önemli rol üstlendi. İşgalin, saldırının başlangıcında. Şu anda bence istatistiklerden bahsetmenin zamanı değil, taktiklerden bahsetmenin doğru zamanı değil bence. Uyumak için zaman bulmaya çalışıyorum. Kendimi korumaya çalışıyorum doğru kararları alabilmek için. Sanırım 5 saat uyuyorum" diye konuştu.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ KİEV'E DÖNDÜ

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden Kiev'e geri döndü. Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük" denildi. Elçilik, 11 Mart'ta geçici olarak Çernivtsi şehrine taşınmıştı.

BELGE İMZALANIRSA GÖRÜŞME OLABİLİR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Zelenski'nin, "Putin ile görüşme için bir araya gelmeme ihtimalimiz var" açıklamalarından saatler sonra Krelim Sözcüsü Dimitri Peskov görüşmenin gerçekleşmesi için bir belgenin onaylanması gerektiğini dile getirdi. Lavrov, Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin 'uydurulmuş' olduğunu tekrarladı ve "Bunun, müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz" dedi.

'UYDU GÖRÜNTÜLERİ RUSYA'YI YALANLIYOR'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

CESETLER 3 HAFTALIK

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi. Haberde, "Görüntüler, 9 Mart ila 11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.