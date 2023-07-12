Zelenski ve Stoltenberg'den kritik açıklamalar!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise, "Savaş devam ettiği sürece alınmayacağımızın farkındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna NATO'ya şu an her zaman olduğunda daha yakın. Müttefikler Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını tekrardan belirtmek istiyor. Bu Ukrayna'nın üye yolundaki iki adımlı süreçten tek adımlı sürece geçişini sağlayacak.

Ayrıca şartların yerine getirildiğini düşündüğümüz zaman bir davet sunacağız bu önemli bir adım.

Bugün verilen kararlar yeni bir başlangıcı işaret ediyor.

ZELENSKİ: ŞİMDİDEN HARİKA BİR DESTEK GÖRÜYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamadan satır başları:

Güvenlik bizim ortak önemsediğimiz şey. İletişimimiz önemli. Barış ve güvenlik konularını konuştuk. olumlu haberlerimiz var. Bu zirvede birçok görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili beklentilerimizi konuştuk. Birlikte uzun bir yola girdik. Askerlerimizin artık iyi bir tecrübesi var, bize verilen silahları kullanabildiğimizi gösterdik. Ukrayna bu süreçte AB ile entegrasyonunu ortaya koydu. Bu zirvenin askerlerimiz, vatandaşlarımız için güvenliğimiz için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Bugün bu garantiler, G7 ülkeleri tarafından da onaylanabilir. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bu zirvenin sonuçları güzel ancak üyelik daveti de alırsak ideal olur.

Henüz NATO'da değiliz ancak şimdiden harika bir destek görüyoruz. Bu nedenle sizlere teşekkür etmek istiyorum. AB ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürüyoruz.

"BAZI KİŞİLER ÜYELİĞİMİZDEN KORKUYOR, BU ANLAŞILABİLİR BİR ŞEY"

Ortaklar bize silahlarla yardımcı oluyor. Bunu anlıyoruz. Bazı kişiler üyeliğimizden korkuyor. Çünkü kimse dünya savaşı istemiyor. Bu mantıklı ve anlaşılabilir bir şey. Ukrayna şuan savaşıyor ve savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağımızı biliyoruz. Ancak verilen sinyaller önemli.