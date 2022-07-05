Zelenski: Tahıl ihracatın için Türkiye ve BM ile görüşüyoruz
Kaynak: Reuters
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Ukrayna'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Zelenski, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yaptığı basın toplantısında, "Görüşmeler, Türkiye, BM ve limanlarımızdan çıkan tahılın güvenliğinden sorumlu olan temsilcilerimiz arasında devam ediyor" dedi.
Zelenski, Ukrayna'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konu üzerine "doğrudan" görüştüğünü ve BM'nin "sadece aracı bir rol değil öncü bir rol üstlendiğini" belirtti.
Basında son zamanlarda çıkan haberler bu görüşmelerin yakında Türkiye'de yapılabileceğine işaret ediyordu.
Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Rusya'yı gemilerin geçmesine izin vermemekle suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.
Zelenski, limanlarda 22 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını ifade etmiş ve sonbaharda yaklaşık 60 milyon ton daha tahılın hasat edileceğini söylemişti.
Ukrayna aynı zamanda Rusya'yı Ukrayna tahılını çalmakla suçluyor ve tahılın Rusya'nın ele geçirdiği bölgelere, Rusya'ya ya da diğer ülkelere götürüldüğünü iddia ediyor.
Üst düzey bir Türk yetkili, dün çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söyledi.
- Çin yaz aylarına ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağışla girdi
- Savaş altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinin limanlarında 6 milyon ton tahıl bekletiliyor
- İtiraf ve hazımsızlık! Komşunun keyfi kaçtı
- Tüm dünya diken üstünde! Bu sözlerle duyurdu
- 750 milyar dolar gerekiyor, bu parayı kim ödeyecek?
- İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı