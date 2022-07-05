Tüm dünya diken üstünde! Bu sözlerle duyurdu

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05 Temmuz 2022 Salı 10:21:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 10:21:00

Zelenski: Tahıl ihracatın için Türkiye ve BM ile görüşüyoruz

Kaynak: Reuters

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Ukrayna'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Zelenski, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yaptığı basın toplantısında, "Görüşmeler, Türkiye, BM ve limanlarımızdan çıkan tahılın güvenliğinden sorumlu olan temsilcilerimiz arasında devam ediyor" dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konu üzerine "doğrudan" görüştüğünü ve BM'nin "sadece aracı bir rol değil öncü bir rol üstlendiğini" belirtti.

Basında son zamanlarda çıkan haberler bu görüşmelerin yakında Türkiye'de yapılabileceğine işaret ediyordu.

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Rusya'yı gemilerin geçmesine izin vermemekle suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.

Zelenski, limanlarda 22 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını ifade etmiş ve sonbaharda yaklaşık 60 milyon ton daha tahılın hasat edileceğini söylemişti.

Ukrayna aynı zamanda Rusya'yı Ukrayna tahılını çalmakla suçluyor ve tahılın Rusya'nın ele geçirdiği bölgelere, Rusya'ya ya da diğer ülkelere götürüldüğünü iddia ediyor.

Üst düzey bir Türk yetkili, dün çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söyledi.

Etiketler : Zelenski UKRAYNA TAHIL TÜRKİYE
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