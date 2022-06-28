VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Demir yumruk" operasyonu! 250 gözaltı
Akıllara Durgunluk Getiren Dolandırıcılık!
Meteoroloji bu illeri uyardı! İstanbullular dikkat!
CHP-HDP ittifakına PKK operasyonu
Araç sahiplerine güzel haber: Motorine büyük indirim geliyor
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Spor yaralanması gelişimi etkileyebilir
Sosyal medya, yeme bozukluklarını tetikledi
Skolyoz tedavisi için en uygun zaman yaz tatili
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Haziran
Ayda 5 kilo vermek mümkün, ama!
Obezite cerrahisi sonrası yanlış beslenme kilo aldırabilir
Ücretler yeniden belirleniyor!
Zelenskiy'den Rusya'ya ağır itham
Maduro açıkladı: ABD'den önemli bir heyet Venezuela'da
Bakanlar sel bölgelerinde... Peş peşe açıklamalar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
NATO adalar konusunda Türk tezlerini haklı buldu
Baykar'dan Ukrayna'ya TB2 hibesi
"Terör hepimizin ortak düşmanı"
"Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"
Zelenskiy: Rusya Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurdu
"Karar, ticari kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlayacak"
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
28 Haziran 2022 Salı 07:40:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 07:40:00

Zelenski: Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini ve bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kremençuk ve Harkiv kentlerine yönelik Rus saldırılarını değerlendirdi.

Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Zelenski, "Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır." dedi.

Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

Zelenski, "Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

- KREMENÇUK'TA VURULAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÖLEN KİŞİ SAYISI 16'YA ÇIKTI

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, "Enkaz çalışmaları sürüyor. 16 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Bunların arasında 25'i hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da vurulan alışveriş merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.

Zelenski, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Etiketler : Vladimir Zelenski RUSYA UKRAYNA
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Düğün Türkiye'de olacak

Düğün Türkiye'de olacak
Dominik'ten Bodrum'a

Dominik'ten Bodrum'a
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Müzik buluşması

Müzik buluşması
İş ve tatil bir arada

İş ve tatil bir arada
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
18 milyonluk ege yatırımı

18 milyonluk ege yatırımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX