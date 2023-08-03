Zelenski: Putin 10 yıl içinde ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna'nın ikinci bir Suriye olmayacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise 10 yıl içinde öleceğini iddia etti.

Rusya'yı topraklarından çıkarmak isteyen Ukrayna, 2. karşı taarruzu başlattı.

Peki savaş nasıl sonuçlanacak?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların kendilerini yıldıramadığını söyledi.

"UKRAYNA SURİYE GİBİ OLMAYACAK"

Brezilya medyasına demeç veren Zelenski, son zamanlarda yazılan, "Rusya'nın Ukrayna'yı Suriye gibi bir savaş alanına çevireceği" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"PUTİN 10 YIL YAŞAMAYACAK"

Zelenski, Rus lideri Putin'in 10 yıl bile yaşayamayacağını iddia etti.