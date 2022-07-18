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18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27:00

Zelenski, iki kritik ismi görevden aldı!

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı. Zelenski, “Vatana ihanet ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin 651 ceza davası kaydedildi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanan karara göre, Zelenskiy, SBU Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldı.

Zelenski imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak atadı.

Vladimir Zelenski, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır."

Etiketler : Vladimir Zelenski UKRAYNA RUSYA
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