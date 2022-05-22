Ukrayna'dan Rusya'ya teklif: Takasa hazırız

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22 Mayıs 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 08:30:00

Zelenski, Azovstal'daki askerler ile Rus esirlerin takasına hazır olduklarını söyledi

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 88. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 88. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ, AZOVSTAL'DAKİ ASKERLER İLE RUS ESİRLERİN TAKASINA HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.

Zelenski, katıldığı bir televizyon kanalında, Rusya'nın ülkesine açtığı savaşı değerlendirdi.

Azovstal çelik fabrikasındaki sivil ve askerlerin kurtarılması için ortak ülkelerle müzakerelerin devam ettiğini belirten Zelenski, bu kapsamda Türkiye, İsviçre, İsrail ve Fransa liderleriyle görüştüğünü aktardı.

Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin Azovstal'den çekilmesinden sonra Rus savaş esirleri ile takas yapılmasını beklediklerini ve buna hazır olduklarını hatırlatarak "Onları eve getireceğiz. Sorumluluğu almış ortaklarla yapmamız gereken de bu." dedi.

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığına dikkati çeken Vladimir Zelenski, savaşın sona ermesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

Zelenski, "Zafer çok zor olacak, kanlı olacak. Zafer kesinlikle mücadele ile elde edilecek ama (savaşın) sonu kesinlikle diplomasiyle olacak, bundan eminim." diye konuştu.

Ukrayna'nın güvenlik garantörlüğü konusuna ilişkin de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bugün, güvendiğimiz ortak devletlerden bir güvenlik garantörü çemberi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projeyi onlarla birlikte geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Sloviansk kentinde sivillerin tahliyesi devam ediyor.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Kent çevresinde saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmiş bir zırhlı araç dikkat çekti. Bölgedeki görevli askerlerin nöbetlerini sürdürdüğü gözlendi.

04:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi ve Zelenski'nin görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalarda son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

03:30 Ukrayna'nın Çernihiv kentinde 14 mağaza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin Vladimir Zelenski Mario Draghi
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