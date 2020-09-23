Berlin'de tedavi olan Rus muhalif Navalny taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Navaly'nin tamamen iyileşmesi mümkün.

Rus muhalif lideri Aleksey Navalni'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme... Berlin Hastanesi Navalni'nin taburcu edildiği ve tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu duyurdu.

Almanya'nın Berlin kentinde tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalny'nin geçen hafta tedavi gördüğü Charité hastanesinde ziyaretçi kabul etmeye başladığı duyurulmuştu.

Navalny, hastane odasından fotoğraf paylaşarak iyileştiğini dünyaya kendisi duyurmuştu.

Doktorlar, Navalny'nin tam sağlığına kavuşabilmesinin vücudundan sinir gazının atılması ve zarar gören organların yeniden sağlığına kavuşmasının zaman alacağını belirtmişti.

Navalny'nin ziyaretçi kabul etmesiyle birlikte Berlin polisi de hastanede ve çevresinde koruma önlemleri arttırmıştı.

Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti.

Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.