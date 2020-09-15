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15 Eylül 2020 Salı 22:37:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 22:37:00

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'den Türk yatırımcılara çağrı

Kaynak: AA

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Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi, "Türkiye'yi bir ekonomik güç olarak Zambiya'ya davet ediyoruz. Türk özel sektörünün gücünü ülkemizde görmek isteriz." dedi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, "Zambiya ekonomisinde son yıllarda Çin ve Hindistan gibi güçlü ekonomilerin yoğun etkinliği söz konusu. Türkiye'yi bir ekonomik güç olarak Zambiya'ya davet ediyoruz. Türk özel sektörünün gücünü ülkemizde görmek isteriz." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Atilla Ödünç ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yöneticileri, Büyükelçi Chilengi'yi ile bir araya geldi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükelçi Chillengi, Türkiye ile Zambiya arasında gelişen iş birliğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

''İki ülke arasında imzalanan birçok ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Ülkemiz Türkiye'nin ekonomik modelini de örnek alarak, ekonomik kalkınma hedefimize emin adımlarla ilerliyor ancak son yıllarda Zambiya ekonomisinde Hindistan ve Çin gibi büyük ekonomilerin artan etkisi söz konusu. Biz bu noktada Türkiye'yi ekonomik bir güç olarak Zambiya'ya davet ediyoruz. Türk özel sektörünün varlığını ülkemizde daha güçlü olarak görmek isteriz.''

"ULUSLARARASI TİCARETTE TÜRK LİRASI KULLANMAYA HAZIRIZ"

İki ülke arasında serbest ticareti sağlayacak anlaşmaları imzalamak istediklerini belirten Chillengi, ayrıca Zambiya Cumhuriyet'inin dış ticarette Türk lirası kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Chillengi, Zambiya olarak Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'yi desteklediklerini belirterek, bu kapsamda bölgede diyaloğun önemine vurgu yaptı.

ZAMBİYA'YA 20 BİN MASKE

Ödünç de Zambiya ile Türkiye arasında ticari köprüler inşa etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından bağışlanan 20 bin maskenin büyükelçiliğe teslim edildiğini kaydeden Ödünç, şunları kaydetti:

''Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyada birçok ülke ekonomisinin dengesini bozdu. Biz Türkiye olarak bizim kadar şanslı ve iyi şartlar altında olmayan ülkelere sağlık malzemesi yardımı yapıyoruz. Gerçekleştirmekten büyük haz duyduğumuz bu yardımlarda STK ve belediyelerimizin payı büyük. Bugün İnegöl Belediyesinin 20 bin maskesini Sayın Büyükelçi Chillengi'ye teslim ediyoruz.''

Chilengi de Türkiye'nin maske yardımından çok duygulandığını ve minnettar olduğunu dile getirdi.

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