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Ukrayna ordusunda deprem! Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı
08 Şubat 2024 Perşembe 19:37:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 19:37:00

Ukrayna ordusunda deprem! Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı

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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın görevden alındığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Zalujni Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alınma
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