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21 Haziran 2021 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 11:15:00

Zaharova'dan ABD'ye tehdit: Karşılıksız kalmaz!

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Rusya, 'ABD'nin Kuzey Akım-2'ye yönelik olası yaptırımları cevapsız bırakılmayacak.' açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yeni yaptırım planını 'haksız rekabet' örneği olarak nitelendirerek, bunun karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik yeni yaptırımlar uygulama planına Telegram kanalından cevap verdi.

Zaharova, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının özel şirketler ve bağımsız devletlerin katılımıyla yürütülen ekonomik bir proje olduğunu belirterek, ABD'nin yaptırımları "kendi haksız rekabetinden doğan sorunları çözme aracı" olarak kullanmak istediğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova, Moskova'nın ABD tarafından uygulanması planlanan yeni yaptırımları karşılıksız bırakmayacağına vurgu yaparak, "ABD'nin yasal olmayan eylemlerini her zaman meşru yanıtımız izledi. Washington'daki bazılarının atlı karıncadaki engelli koşuyu bu kadar sevmesi çok garip" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Moskova RUSYA ABD Zaharova
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