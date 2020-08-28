Zaharova'dan ABD'nin Rus bilim insanlarını yaptırım listesine almasına tepki: Çekememezlik

ABD tarafından Rusya’da Covid-19 aşısını geliştiren ekipte olan 3 Rus bilim insanına ülkeye giriş yasağı getirildi. Amerika’nın Rus bilim insanlarına yaptırım uygulamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova karara tepki gösterdi.

Basın toplantısında ABD’nin kararını ’çekememezlik’ olarak yorumlayan Zaharova, "ABD’nin kısıtlama listesine 3 bilim insanını dahil etmesini çirkin buluyoruz. Her şeyden önce geçtiğimiz aylarda hiç yorulmadan Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanlarımızın onları öfkelendirdiği gerçeğine biz de öfkeliyiz" dedi.

ABD’YE ÖLÜMLERİ ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Mariya Zaharova, ABD’de Covid-19 nedeniyle ölenler üzerinden yüklenerek, "ABD’li yetkililer ülkelerinde ölen 180 bin vatandaşını öldüren bir hastalığa karşı aşı geliştiren bilim insanlarına uyguladığı kısıtlamayı halkına anlatmak zorunda" ifadelerini kullandı.