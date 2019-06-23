Yüzgeç avcılığına son

AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR

Balıkçılık Bakanı Jonathan Wilkinson, ülke içinde köpekbalığı yüzgeci toplamanın 1994 yılında beri yasak olduğunu belirterek, “Köpekbalıklarının türünün azalmasına ve ekosistemi tehdit eden bu uygulama artık tamamen yasaklandı. Umarım bu başka ülkelere örnek olur” dedi. Hayvanların yüzgeçleri yemeklerde kullanılırken, özel günlerde servis ediliyor. Ancak yüzgeçleri kesilen bu deniz canlıları suya tekrar bırakılsa da yüzemedikleri için açlıktan ölüyor.