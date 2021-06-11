Yüzde yüz elektrikli! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek

Yüzde yüz elektrikli! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek

ABD'de Archer Aviation şirketi ilk elektrikli uçan taksi "Maker"ı tanıttı.

Tanıtımda uçan taksinin simülasyon görüntüleri de paylaşıldı.

İki kişilik hava aracı saatte 240 kilometre hızla uçabilecek.

30 KİLOMETRE 70 DOLAR

TRT Haber'in haberine göre, uçan taksi Maker'ın yoğun trafikte 60 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya kadar indirmesi hedefleniyor.

30 kilometrelik yolculuk da 70 dolara mal olacak.

Henüz test aşamasında olan aracın 2024 yılına kadar Amerikan Federal Havacılık idaresinden sertifika alması bekleniyor.