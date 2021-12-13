Yunanlı vekil isyan etti: Türkiye size saldıracak

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13 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00

Yunanlı vekil isyan etti: NATO'nun, Rusya'yı kuşatıp, Çin'i ablukaya alma planlarının maşası olduk

Kaynak: Akşam

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Yunanistan'da 25'e yakın ABD üssünün açılmasından rahatsız olan Yunanlı milletvekilleri seslerini yükseltmeye başladı. Meclis'te çarpıcı bir konuşma yapan Yunanlı vekil, ABD'nin maşası olduklarını ifade etti.

Yunanistan'ın bir ABD üssüne çevrildiğini belirten Yunanlı vekil, "Amerika'nın pompaladığı "Türkiye size saldıracak" senaryosu yüzünden" NATO'nun, Rusya'yı kuşatıp, Çin'i ablukaya alma planlarının maşası olduk." ifadesinde bulundu.

İşte Yunanlı vekilin açıklamalarından satır başları:

Sivil tesisleri bir NATO'nun ve ABD'lilerin hizmetine sundunuz. Evet veya hayır? Syriza'nın yaptığının aynısını şimdi siz yapıyorsunuz. Syriza, Amerikan üslerinin yolunu açtı ve siz hızlandırdınız.

"HANGİ BARIŞ SEVER ÜLKE?"

Nasıl bir ülkeye sahibiz? Bir harita al ve bak, hangi barış sever ülke?

Dedeağaç Üssü? Meriç'ten Girit'e ve Epir'den güney Mora'ya başlayalım. Daha fazlasını vereceksiniz ama neden? Bütün bunları neden veriyorsun? Bizi kim tehdit ediyor? Rusya bizi mi tehit ediyor? Emperyalist bir ülke olmadığını iddia etmiyorum ama bizi tehdit etmiyor.

'NATO BİR KASAPTIR'

Rusya'nın da İran'ın da tek söylediği savaş kurallarıdır. Genel bir savaş durumunda var olan ve saldırıda kullanılan üsler hedef olarak alınacak. Genel bir çatışmada Yunanlılar hangi sebeple öldürülecek? Emperyalistlerin çıkarları için. Çünkü NATO'nun koruduğu şey tam olarak bu. NATO bir kasaptır, hiçbir halkı savunamaz, o bir kasaptır. Kan içindeler. Milyonlarca insanı öldürdüler.

'TÜRKİYE İLE BİR ÇIKAR İLİŞKİLERİ VAR'

Yunanistan'a barışsever bir ülke diyorsunuz ve şimdi ABD ile 'bizi Türkiye'den koruyacak' anlaşmayı yenilemeye çalışıyorsunuz. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz...

Amerikalılar ve Avrupalılar eğer çıkarlarına bakmasalar ve öyle isteseler; Türkiye ile yaşanan krizi durdurabilirler mi? Evet mi hayır mı? Kardak krizinde taraf bile tutmadılar. NATO'nun haritası yok muydu? Sınırların nerede olduğunu bilmiyorlar mıydı? Neden taraf tutmadılar? AB bile taraf tutmadı. Çünkü Türkiye ile büyük çıkar ilişkileri var ve bir yandan da onu Rusya'nın etkisinden çıkarmaya çalışıyorlar.

'HER KİM BİZE İNANMAZSA HARİYTAYI AÇIP BAKSIN'

Kısacası tüm hükümetler Yunanistan'ı saldırgan ve savaşçı bir ABD-NATO üssüne dönüştürdüler. Her kim bize inanmazsa haritayı açıp üslere bakabilir.

Etiketler : Yunanistan ABD NATO
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