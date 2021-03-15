Yunanistan'ın savaş oyunu!

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı. Akdeniz'de gerilimi artırmaya devam eden Atina ise Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere 6 Suudi F-15C tipi savaş uçağı ile askeri personelin geldiğini duyurdu.



2 HAFTA SÜRECEK

Hava ve kara tatbikatı 2 hafta sürecek. Başkan Erdoğan, Riyad yönetime tepki göstererek "Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür" demişti.

TÜRKİYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Uçakların hava üssüne gelişini Riyad'ın Atina'daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar da izledi.

PEŞ PEŞE TATBİKATLAR

Geçen hafta İsrail, Fransa ve Güney Kıbrıs tarafından Akdeniz'de gerçekleştirilen 1 haftalık deniz tatbikatı tamamlanmıştı. Ardından Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower, Doğu Akdeniz'de Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı firkateynler ve savaş uçaklarıyla ortak tatbikata katıldı. ABD ayrıca NATO'nun Defender Europe 21 tatbikatı için Dedeağaç'a askeri teçhizat yığıyor.