Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen can salındaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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