Yunanistan'ın SAMP-T hazımsızlığı!

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18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:05:00

Yunanistan'ın hazımsızlığı! Başkan Erdoğan görüşmeler yapmıştı: Türkiye'nin SAMP-T hava savunma projesi gündemde

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Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışının önüne taş koymaya çalışan Yunanistan'da bu kez de SAMP-T hava savunma projesi gündemde... Başkan Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde gündeme gelen SAMP-T hava savunma füzesi projesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yunan basını 10 mil skandalını da sürdürdü.

Son dönemlerde Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler artarken Yunan basını bu kez de SAMP-T hava savunma sistemini mercek altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ve Draghi ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen "SAMP-T'de ortak sistem geliştirelim" fikri Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Sabah'ın haberine göre, Fransa ve İtalya ile yapılması planlanan SAMP-T hava savunma sistemi projesi Türkiye'nin burnunun dibindeki silahsız statüdeki adaları dahi silahlandıran Yunanistan'ın dikkatini çekti.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Macron ile görüşmüş, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etmişti.

2019 yılında askıya alınan Eurosam-SAMP-T hava savunma füzesi projesinde yeni dönemin başlayacağı sinyalleri Yunan basınında gündem oldu.

Türkiye'nin silah satın almasından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren son olarak da ABD'nin F-16 satışının önüne taş koymak isteyen Yunanistan'daki uzmanlar Türkiye'ye son teknoloji silahların satışını tehlike olarak niteledi.

Türkiye'nin F-16 talebine de atıfta bulunulan haberde, ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal Yunanistan şartı gündeme getirildi.

Türkiye'nin karasuları ile ulusal hava sahasının aynı olması gerektiğini dile getirdiği ancak Yunanistan'ın karasularında 6 mil ve hava sahasında 10 mil farkını kabul etmemesini de eleştirirken çözüm için uluslararası mahkemeye işaret edildi.

SAMP T NEDİR?

SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain); kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olup; uçak, helikopter, insansız hava aracı (UAV), seyir füzesi (CM), anti radyasyon füzesi (ARM), subsonic ve supersonic hızda seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemisavar füzesi (AShCM) ve kısa menzilli balistik füze (SRBM) gibi geniş bir hedef zarfına sahiptir.

SAMP T HANGİ ÜLKE TARAFINDAN ÜRETİLİYOR?

MBDA (Fransa) ve Thales (İtalya) firmalarının oluşturmuş olduğu EUROSAM konsorsiyumu tarafından üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

3D faz dizili, X band (8-12GHz) bir radardır. 360° izleme ve angajman kabiliyetine sahiptir. Aynı anda 100 hedefi takip edebilmekte olup 10 ayrı hedefe 16 füzenin angajmanını sağlayabilmektedir. Arabel, yazılım ve güncelleme ile iyi bir ECCM kabiliyetine sahiptir.

AMP/T, 360° tracking ve angajman yapabilen, Arabel Radar ünitesi (MRI), angajman modülü (MC) ve 6 adet dikey fırlatma lançer modülünden (MLT) oluşmaktadır.

Her bir dikey fırlatma lançer modülünde (MLT) 8 adet füze (Fransa 8×8, İtalya 8×4 tercih etmiştir) bulunmakta olup, tüm füzeler 10 saniye içerisinde ateşlenebilmektedir. MLT, 360° angajman kabiliyetine sahip.

Etiketler : Macron ve Draghi yunanistan ECCM Eurosam-SAMP-T
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