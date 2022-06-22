VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmaris'te orman yangını!
Eski Yunan bakan itiraf etti: Türkiye bizden önemli
İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi
Yağ bezesi değil tümör olabilir
Uzmanlardan polen uyarısı
Çocuklarda konuşma gecikmesi ihmale gelmez
Anne olma yaşı artıyor, risk büyüyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor
BM: Tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarını görüştük
Almanya: Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını azaltması ekonomik saldırıdır
ABD Yüksek Mahkemesi: Dini okullar devlet yardımından dışlanamayacak
Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliğine ilişkin yaşanan sorunun çözüleceğine inanıyor
Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyardan gitmeyeceğiz
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi son anda önlendi
Rusya'da Su-25 savaş uçağı düştü
MSB: ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
Libya tezkeresi Meclis'ten geçti
Oğlunu öldürüp, aynı tüfekle intihar etti
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
Pınar Gültekin davasında karar istinafa taşınıyor
Elon Musk'ın Twitter'ı devralması onaylandı
İngiltere Başbakanlık Ofisi de 'Türkiye' dedi
22 Haziran 2022 Çarşamba 08:10:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 08:10:00

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanından Türkiye itirafı: Batı için önemli, bunun avantajını kullanacak

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Eski Yunan komutan ülkesini uyardı: Türkiye bize karşı avantajını kullanır. Türkiye'nin ABD'den F-16'ların yanı sıra F-35'leri de alacağına inandığını söyleyen Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Apostolakis, “Türkiye Batı için önemli, bunun avantajını kullanacak” dedi.

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve "bunun avantajını da sonuna kadar kullancağını" söyledi. Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini "Türkiye'nin ciddi bir aktör" olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra "bir noktada" F-35'leri de ABD'den alacağına inandığını dile getirmişti.

NATO'DAN DESTEK ALDI

Evangelos Apostolakis Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekteri) tarafından nefes aldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye bölgede tansyionu arttırabilir. Türkiye, Ege Adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların ABD tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır."

ANKARA ÖNEMİNİ BİLİYOR

Apostolakis Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve "Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar. Elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor" ifadesini kullandı. Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını da şu sözlerle dile getirdi: "Savaş devam ederken (Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor."

Evangelos Apostolakis daha önce de "Erdoğan'ın kıstırılmış olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir" diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı.

HERKES İYİ İLİŞKİ İSTİYOR

Apostolakis "Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet yoktur. ABD, ilişkilerini korumak için çok büyük çaba sarf ediyor. Avrupa da çatışmamaya çalışıyor" demişti. Apostolakis ayrıca "Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü kullanarak ABD ile F-16'lar konusunda anlaşacağını ve "F-35'leri de alacağını" iddia etmişti.

F-16'NIN ALTERNATİFİ TYPHOON OLABİLİR

Türkiye'nin, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda; Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi. Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" dedi.

YUNANİSTAN'DAN 17 BİN GÖÇMEN GERİ İTİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunanistan'a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmenin geri itilerek Türkiye'ye yollandığını bildirdi. Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Etiketler : Evangelos Apostolakis yunanistan türkiye Ukrayna krizi
‘Seni sevmek muhteşem bir şey'

‘Seni sevmek muhteşem bir şey'
Bir nesil Serdar'la büyüdü

Bir nesil Serdar'la büyüdü
En büyük hediye Ediz

En büyük hediye Ediz
Eğlenceli set

Eğlenceli set
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşkı aramak lazım

Aşkı aramak lazım
Kilolar gitti

Kilolar gitti
Aklında fikrinde Demet var

Aklında fikrinde Demet var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX