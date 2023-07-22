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22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:34:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:34:00

Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede başlayan yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

Etiketler : yangın söndürme uçakları türkiye yunanistan teşekkür
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