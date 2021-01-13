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13 Ocak 2021 Çarşamba 09:24:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 09:24:00

Yunanistan'dan sürpriz Türkiye çıkışı: Hedefimiz uzun vadeli çözümler

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinin 2021 yılında 2020 yılına oranla daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını belirterek, "Hedefimiz uzun vadeli çözümler" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 25 Ocak'ta yeniden başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerin öncesinde Yunan Antena TV kanalına verdiği özel mülakatında Türk-Yunan ilişikilerini değerlendirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Miçotakis, "Türkiye ile uzun vadeli çözümler bulmayı hedefliyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki sorunlara uzun vadeli çözümler bulunmasının hem Türkiye’nin hem de Yunanistan'ın yararına olacağını belirten Miçotakis, "(Bu durum) Türkiye’nin AB ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir.” görüşünü savundu.

"YAPTIRIM ARZU ETMİYORUZ"

AB’nin son zirvesinde Türkiye ile ilgili aldığı kararlara değinen bir soruyu yanıtlarken de Miçotakis, “AB ülkelerinin Türkiye’ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulamasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Etiketler : yunanistan türkiye ab avrupa birliği yaptırım
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