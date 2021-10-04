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04 Ekim 2021 Pazartesi 11:38:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:38:00

Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı: AB Türkiye'ye vize serbestisi sözünü tutmalı

Kaynak: Sabah

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Yunan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara'nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na uymasını istedi.

Göç sorunu konusunda uyguladığı politikalara sık sık gündeme gelen Avrupa Birliği, Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından bir kez daha alarma geçti. Yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma korkusuyla olası önlemlerin gündeme geldiği AB'de bu kez Yunan Göç Bakanı'nın çağrısı damga vurdu.

"TÜRKİYE'YE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"

Sabah'ın Alman Welt gazetesine dayandırdığı haberde geçtiğimiz günlerde göç sorunu konusunda AB'ye çağrıda bulunan ve göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin önemli rolü olduğunu belirterek "Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" ifadelerini kullanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ardından bu kez Yunan Göç Bakanı Notis Mitarachi benzer söylemiyle gündeme geldi.

Mitarachi, Afganistan'dan beklenen göç dalgasına ilişkin henüz bir hareketlilik yaşanmadığını belirtti. Gazeteye verdiği röportajda "Henüz büyük bir göç görmüyoruz" diyen Mitarachi, insani bir krizden kaçınmak için Avrupa'nın sahadaki uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na dikkat çeken Mitarachi, mülteci mutabakatına karşılıklı olarak uyulması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin, göçmenler konusunda kritik bir öneme sahip Türkiye'ye verdiği vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Mitarachi, sığınmacı krizinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Mitarachi, vize serbestisi çağrısının yanı sıra, Yunanistan'ın reddettiği göçmenleri bir kez daha gündeme getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Yunan adalarında sığınma başvurusu reddedilen bin 908 göçmenin Türkiye'ye gönderilmesi gerektiğini söyleyen Mitarachi, Ankara'nın bu göçmenleri kabul etmediğini ifade etti.

Etiketler : abd türkiye afganistan Mitarachi
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