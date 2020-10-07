Yunanistan'dan kritik karar! Yunan mahkemesi, Altın Şafak Partisi için kararını verdi

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi için kararını verdi. Irkçı neo-nazi parti liderlerini suçlu buldu.

NE OLMUŞTU?

Ekonomik krizin rüzgarını arkasına alan Altın Şafak, 2012 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan parlamentosuna giren ilk neo-nazi parti olmuştu. Parti lideri Nikos Mihaloliakos ve 10'dan fazla üyesi, 2013 yılında faşizm karşıtı 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas'ın bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmesi sonrasında tutuklanmıştı. Altın Şafak partisi ülkedeki göçmenleri, devrimcileri ve anifaşistleri hedef alan saldırılar düzenlemekle suçlanıyordu.

Bu cinayet ülke çapında protestoları tetiklerken, göçmen karşıtı ve ırkçı Altın Şafak'ın ofislerine baskınlar düzenlenmişti.