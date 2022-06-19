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19 Haziran 2022 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 15:18:00

Yunanistan'dan kışkırtıcı adım

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Komşu Yunanistan, Türkiye'ye karşı attığı provokatif adımlara bir yenisini daha ekledi. Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı, gayri askeri statüdeki Bozbaba Adası'nı ziyaret etti.

Türkiye, sürekli barış ve diyalog çağrısı yapıyor ancak Atina yönetiminin provokasyonları sürüyor. Ege Denizi'nde provokatif eylemlere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, provokatif bir ziyarete imza atarak Türkiye'deki 80 km uzaklıktaki adayı ziyaret etti.

Bozbaba Adası da uluslararası anlaşmalara göre, gayriaskeri statüde bulunuyor. Gerçekleştirilen ziyarete üst düzey askeri yetkililer de katıldı. Hardalias, gerginliği artıcı açıklamalar yaparak, "Biz hep burada olacağız" ifadesinde bulundu.

Yunan yetkililer, bu yıl gayriresmi statüdeki adalara 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdi.

ASKERİ UZMANLAR UYARIYOR

Askeri uzmanlar, Yunan yetkililerin gerginliği artırmak bu tip ziyaretlerin durdurulması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ru

MİÇOTAKİSTEN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

Rum yönetimini ziyaret etti. burada yaptığı konuşmada, iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini belirten Miçotakis, prorovokatif açıklamalar yapmayı da ihmal etmedi.

Miçotakis, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda uluslararası hukukun Türkiye'nin yanında olduğunu iddia etti.

Etiketler : YUNANİSTAN Miçotakis Hardalias
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