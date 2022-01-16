VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
6 ilde eğitime kar engeli
Bakan Soylu: Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti yıktık attık
Başkan Erdoğan: Haziran 2023 bizim için çok önemli bir sınav
Aşısızlara PCR testi için yeni karar!
Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
ABD'nin tanksavarları Türk İHA'ların gölgesinde kaldı!
"Ana muhalefetin verdiği en ufak bir hizmet yok"
Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
"Türkiye'nin önünde tek engel ekonomik vesayet"
Lübnan'da tarihi kriz!
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimi'nde kavga! Yumruklar havada uçuştu
Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ÖTV güncellemesinde ‘yerli üretim' detayı!
Dev keşifte kritik aşama
PKK'lı hainin heykelini dikmeye çalıştılar!
Arnavut öğrenciler: Küçük bir ülkeyiz, Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var
TUSAŞ'tan müthiş haber!
Amaç Türkiye'yi baypas etmekti!
Türk polisi için üretildi
Öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Her cuma parti vermiş!
16 Ocak 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 17:30:00

Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Uyguladığı politika çıkmaz bir sokaktır, etkisizdir, imkansızdır. Sonuç getirmeyecek

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Profesör Panagiotis İoakimidis, "Atina'nın Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini engellemek adına uyguladığı politika çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır. Sonuç getirmeyecek. Çok fazla kaynak israf ediyoruz" itirafında bulundu.

Yunan medyasından İn.gr haber sitesinde "Türkiye'nin Müdahalesi: Mümkün mü, paradigma kayması mı?" başlıklı bir analiz yayımlandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Danışma Kurulu Üyesi Emekli Yunan Büyükelçi Profesör Panagiotis İoakimidis tarafından kaleme alınan yazıda, Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı attığı adımların hiçbir işe yaramadığı ve yaramayacağı itirafında bulunuldu.

"TÜRKİYE ZATEN BÖLGESEL BİR GÜÇ"

Makalede, şu ifadelere yer verildi: Şuna bir açıklık getirelim: Atina'nın Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesini engellemek adına uyguladığı politika çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır. Sonuç getirmeyecek. Çok fazla kaynak israf ediyoruz. Ve ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Diyalog politikasından bahsetmiyoruz. Türkiye, sorunlarına rağmen zaten yarı bölgesel bir güç. Ve daha fazlası olmayı hedefliyor.

"EKONOMİLERİ BİZİM DÖRT KATIMIZ"

Türkiye, bölgenin en kalabalık ülkesi. Komşu ülkelerden sadece İran'ın buna karşılık gelen bir nüfusu var. En büyük ekonomiye (Yunan ekonomisinden neredeyse dört kat daha büyük) sahip ve dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE YUMUŞAK GÜCE DE SAHİP"

Ve ekonominin büyüklüğü nedeniyle, en gelişmiş 20 (G-20) ekonomi grubunun bir parçası. Güçlü bir silahlı kuvvetleri var. Önemli bir silah endüstrisine (dron üretimi vb.) sahipler. Ayrıca "yumuşak güç" olarak da ortaya çıktılar. Örneğin ihracat yapıyorlar; dünya çapında diziler.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Yunanistan, yüksek maliyetler ödemeye istekli, açıkça daha güçlü ülkelerin (ABD, Rusya ve Çin gibi) uygulayabileceği stratejiyi Türkiye'ye karşı uygulamaya çalışıyor. Güvenilmez ülkelerle bile askeri caydırıcı ittifaklar kuruyoruz, ülkedeki ABD varlığını genişletiyoruz, yaptırımlar peşinde koşuyoruz. Türkiye'nin hegemonik bir güç olmasını engellemek için her şeyi yapıyoruz.

"TEK ÇÖZÜM DİYALOG VE DIŞLAMAMAMIZ"

Başarılı olabilecek, Yunanistan'ı koruyacak tek seçenek, Türkiye'nin AB üyeliğinden başka bir şey değil. Türkiye'nin Avrupa bağlantısı derinleştirilmeli. Doğu Akdeniz'de dışlanmamalı. Diyalog yolunda gitmeliyiz. Şimdi bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var.

Etiketler : Yunan medyası Atina Yunanistan Dışişleri Bakanlığı DanışmanI ABD Doğu Akdeniz
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
7 ayda 4. ayrılık

7 ayda 4. ayrılık
Özcan Deniz'li yılbaşı partisi

Özcan Deniz'li yılbaşı partisi
Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım

Malkoçoğlu'ndan nostaljik paylaşım
Doğu ve Batı'yı birleştirdi

Doğu ve Batı'yı birleştirdi
Dadıların maaşları çok yüksek

Dadıların maaşları çok yüksek
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Aslı'ya sosyetik sevgili

Aslı'ya sosyetik sevgili
Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum

Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER