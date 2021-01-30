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30 Ocak 2021 Cumartesi 19:28:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 19:28:00

Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: ABD savaş arabasına bağlıyız

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Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve art arda silahlanma hamlesinde bulunan Yunanistan'a Rusya'dan kötü haber geldi. 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt Yunanistan'ı hayal kırıklığı yarattı. Yunan medyasında da geniş yer bulan konu "Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirildi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt, ülkede hayal kırıklığı yarattı.

DHA'nın haberine göre, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peshkov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan’daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

"ATİNA, ABD SAVAŞ ARABASINA BAĞLI"

Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin “Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington’a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.

DAVETLİLER ARASINDA MACRON VE PRENS CHARLES DE VAR

Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.

Etiketler : Atina Yunan Akdeniz
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