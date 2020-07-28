  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9542
  • Euro
    8,1748
  • Altın
    436,7360
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür
İran'da Devrim Muhafızları askeri tatbikat başlattı
Küme düşme kalkıyor mu? Kulüpler Birliği Başkanı açıkladı
Bayram tatilinde İstanbul'da hava nasıl olacak?
13 nostaljik traktörden oluşan koleksiyon dikkat çekiyor
Yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu
Tunceli'de bulunan kaya kartalı koruma altına alındı
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?
Real Madridli futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
Yunanistan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması
New York borsası düşüşle açıldı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Cezayir'e sürpriz ziyaret
Netanyahu'dan İran ve Hizbullah'a tehdit
Başkan Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii açılış töreninde önemli açıklamalar
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması zillet ve hezimet beyanna ...
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! İlk teslimat gerçekleşti
İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış ikinci dalganın işareti
Almanya'da terör örgütü TKP-ML üyelerine hapis cezası
ÖSYM Başkanı açıkladı! Kontenjanlar belli oldu
Vaka sayısının arttığı Konya'da sosyal mesafe ve maske unutuldu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Terör devleti İsrail'in bayrağını öper misin sorusuna Filis ...
ABD'nin verdiği koronavirüs yardımıyla kendisine Lamborghini aldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD ağzıyla konuştu "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın beraatini i ...
28 Temmuz 2020 Salı 17:34:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 17:46:00

Yunanistan'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

ABONE OL

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir.' açıklamasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, temaslarda bulunmak üzere başkent Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanyol mevkidaşıyla sığınmacı konusu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Dendias, Libya konusunda AB'nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Dendias, Laya'nın dün Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Yunanistan'ın da komşusu Türkiye'ye karşı saygılı olduğunu" öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına da değinen Dendias, "Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir." dedi.

Laya ise dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak, "Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı televizyon programında, "Yunanistan'ın Türkiye için önemli bir komşu" olduğu değerlendirmesini yaparak, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatları çerçevesinde biz ön koşulsuz şekilde Yunanistan ile bütün bu konuları; Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları ve Doğu Akdeniz diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan ile yaşanan NAVTEX gerilimine de değinen Kalın, "bölgedeki faaliyetleri bir müddet bekletebileceklerini" dile getirmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER