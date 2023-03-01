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01 Mart 2023 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 22:54:00

Yunanistan'daki tren kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Larisa kentinin 26 kilometre kuzeyindeki Tempi bölgesinde meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan tren kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza sırasında çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürmesiyle başlayan çalışmalarda 38 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlk edinilen bilgilere göre, onlarca kişinin yaralandığı kazada yaklaşık 20 kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşanırken, kayıp aileler DNA testi için örnek verdi.

Enkaz alanında çalışan arama kurtarma ekibi üyesi Nikos Sguris, şu sözlerle anlattı:

"Her iki tren de aynı raydaymış. Karşı yönlerden geliyorlarmış. Her iki trenin de hızı yüksekmiş ve bu gördüğünüz noktada çarpışmışlar. Çarpışma çok sert olmuş."

Kazadaki can kaybının yüksek olmasının sebebinin sadece yangın olmadığını belirten Sguris, kantin olarak kullanılan ön vagondaki malzemelerin de yangın çıkmasında etkili olduğunu ifade etti.

Sguris, "Ön vagondaki kantinde bulunan malzemeler, yağlar yangına sebep oldu ancak itfaiye tarafından söndürüldü" diye konuştu.

Gece boyu arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirten Sguris, "Cesetlere ulaşmaya çalışacağız. Bundan başka yapacak bir şey yok. İtfaiye kurumunun talimatlarını bekliyoruz" dedi.

Arama kurtarma gönüllüsü Vasilis İlliopulos ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bence bu enkazdan başka birinin canlı çıkması için maalesef umut yok" diye konuştu.

Kazada yolcu treninin bazı vagonları raydan çıkmış, ön vagonlarda yangın çıkmıştı.

Kazadan sağ çıkan yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürülmüştü.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Etiketler : Arama kurtarma Yunanistan Kaza

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