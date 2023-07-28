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28 Temmuz 2023 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 18:27:00

Yunanistan'da süren orman yangınlara ilişkin durumun daha iyiye gittiği açıklandı

Kaynak: AA

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Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarında bazı bölgelerde durumun son 24 saatte daha iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ancak bugünden itibaren koşulların iyileşmeye başladığı bildirildi.

RÜZGARLARIN YENİ YANGINLARA YOL AÇABİLECEĞİ ENDİŞESİ

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 15 günlük aşırı sıcak hava nedeniyle ülkede 600'den fazla yangının çıktığını söyleyerek "10 günlük bir sürenin ardından bugün alarm durumunda olmadığımız ilk gün." dedi.

Ülke genelindeki yangınların çoğu kontrol altına alınmış olsa da itfaiye ekipleri, rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

NEA AGHİALOS'TAKİ F-16'LAR LARİSSA'YA TAŞINDI

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da sahil kasabası Nea Aghialos'ta 111. Savaş Kanadı'nda bulunan F-16'ların tedbiren Larissa'ya taşındığı belirtildi.

Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla dün Magnisia bölgesinde sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyulmuştu. Patlamaların meydana geldiği mühimmat yüklü depoda teknik ekibin hazır bulunduğu ifade edildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, mühimmat deposunun "çok yüklü" olduğu ve yangın güvenlik sistemlerinin çalışmadığı öne sürüldü.

Yunan basınına göre, hava üssünün çevresi ulaşıma kapatılırken patlamalarda can kaybı yaşanmadı.

4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

Etiketler : orman yangınları Yunanistan yunanistan yangınlar
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