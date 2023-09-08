Yunanistan'da su baskının yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi
Kaynak: AA
Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Su baskının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Volos'un güneyinde, Farsala yakınlarında yer alan Petroto'daki taşan derede erkek cesedi bulundu.
Böylece 5 Eylül'de bir, 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği selde toplam can kaybı sayısı 4 oldu.
Özellikle, Kardiça Bölgesi'nde suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemeye başladı.
Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi.
Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.
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