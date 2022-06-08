VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD, Türkiye'nin geri adım atmayacağını düşünüyor!
Sivas'ta sağanak: Caddeler göle döndü
Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi
Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem
BM: Dünya, Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik krizin eşiğinde
Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
AP, iklim paketindeki bazı düzenlemelerde uzlaşamadı
DSÖ: Dünyada binin üzerinde maymun çiçeği vakası var
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Yarın ve cuma günü yağışlar sürecek
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan: İsveç, terörün cirit attığı bir ülke
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'ye tepki
Ucuz ekmek satan fırıncının iş yerine tüfekle saldırdı
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de bir ilk olacak! Yüzde 80 tamamlandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YPG/PKK'lıların ABD yapımı tanksavarları, objektiflere yansıdı
08 Haziran 2022 Çarşamba 23:45:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 23:45:00

Yunanistan'da sığınmacıları geri itmeye karşı eylem

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir grup gösterici, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesini protesto etti.

Göç ve İltica Bakanlığı önünde toplanan gruptakiler, üzerlerinde "Geri itmeleri durdurun", "Frontex'e hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Ege'deki ölümlere dikkat çekilen eylemde, hükümetten geri itmelere karşı önlem alması istendi.

Yunanistan sahil güvenliği ve Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler 2020'den itibaren uluslararası basında yer almıştı. Bu haberlerde Frontex'in müdahil olduğu geri itmelerde binlerce kişinin mağdur olduğu, bazı göçmenlerin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Frontex ve Yunanistan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.

Etiketler : Yunanistan sığınmacı Avrupa Birliği
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık

Van'da ‘Kahvaltı Günü'ne hazırlık
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Başlamadan rafa kalktı

Başlamadan rafa kalktı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor

Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor
ilk kez el ele

ilk kez el ele
Bir set aşkı daha

Bir set aşkı daha
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX