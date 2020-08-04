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04 Ağustos 2020 Salı 21:10:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 21:10:00

Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor

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Yunanistan'da maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine halka "daha dikkatli olunması" uyarısı yapıldı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Çiodras, ülkedeki vaka sayılarındaki hızlı artışa ve yeni alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hardalias, gemi güverteleri dahil birçok alanda maske takma zorunluluğu, düğün ve vaftiz törenlerine 100 davetli sınırlaması gibi ek tedbirleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek "Virüs aramızda ve hepimizin iş birliği halinde çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Arnavutluk ile olan Kakavia Sınır Kapısı'nın yarından itibaren saat 23.00'ten 07.00'ye kadar araç geçişlerine kapatılacağını aktaran Hardalias, pazartesinden itibaren ülkeye giriş yapanlara test yapılacağı bilgisini paylaştı.

Hardalias, 16 Ağustos'tan itibaren Arnavutluk'tan gelenlere 7 günlük karantina uygulanacağını kaydederek gıda tedarik zincirinde yoğun kontroller başlatılacağına işaret etti.

Vaka sayısı 4 bin 855'e yükseldi

Sözcü Çiodras ise vaka sayısının son 24 saatte 121 artışla 4 bin 855'e yükseldiğini belirterek bu sürede yeni can kaybı yaşanmadığı için toplam ölü sayının mevcut 209 rakamında kaldığını söyledi.

Son günlerde kaydedilen vaka artışından duydukları endişeyi dile getiren Çiodras, "Durum her an kontrol dışına çıkabilir, dolayısıyla çok dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Vakaların artmasının nedeni, bazı önlemlerin gevşemesidir." diye konuştu.

Yunanistan'da 1 Ağustos'ta 110, 2 Ağustos'ta 75, dün ise 77 yeni vaka tespit edildi. Bu sürede salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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