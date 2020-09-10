Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Kaynak: AA
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 372 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 372 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 4 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Toplam vaka sayısı 12 bin 452'ye yükselirken, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 297'ye ulaştı. Yoğum bakımdaki hastaların sayısı ise düne göre 3 kişi artarak 49'a çıktı.
Ülkedeki vakaların yüzde 19'unun yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.
Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 293 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 26 Ağustos'ta görülmüştü.
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