Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Kaynak: AA
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.
Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.
Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.
Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.
YEMEK SİPARİŞLERİNDE DE DEPREMZEDELERE DESTEK
Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 avro bağış seçeneği ekledi.
- Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu
- Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
- Türkiye'deki depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi
- BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü
- BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları artıyor