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13 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00

Yunanistan'da büyükelçi şoku! Atina'nın iddialarını çürüttü

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İngiltere'nin yeni Atina büyükelçisi Matthew Lodge, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrarsızlığa sebep olduğuna' dair Yunan yetkililerin iddialarına karşı çıktı. Bu durum Yunanistan'a soğuk duş etkisine neden oldu.

İngiltere'nin geçen ağustos ayında göreve başlayan yeni Atina Büyükelçisi Matthew Lodge, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolü ile ilgili Yunan iddialarını çürüttü.

Büyükelçi Lodge, Yunan To Vima gazetesine demecinde, Yunan yetkililerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset izlediği, istikrarsızlık unsuru teşkil ettiğini ve bölgede güvenliği tehlikeye soktuğu şeklindeki iddialarının ne kadar asılsız olduğunu ortaya koydu. Demecinde "Türkiye'nin uzun vadede, Doğu Akdeniz'de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor muyuz" diyen Büyükelçi Lodge, "Yunanistan'ın duyduğu güvensizliği anlıyorum. Ancak, Doğu Akdeniz'de barış ve refahın olmamasından, Ankara'nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum" ifadesini kullandı.

'DİYALOG ÖNEMLİ'

Türk ve Yunan dışişleri heyetleri arasındaki istişari görüşmelerin onca yıl devam etmesine rağmen neden önemli bir ilerleme kaydetmemelerinin sorulması gereken bir soru olduğunu da ifade eden Lodge, "Diyalog önemli. Öyle sanıyorum ki büyük güvensizlik ve şüphecilik var" şeklinde konuştu.

Etiketler : Matthew Lodge Türk ve Yunan Doğu Akdeniz To Vima gazetesi
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