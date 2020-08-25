25 Ağustos 2020 Salı 23:16:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 23:19:00
Yunanistan'da 80 göçmeni taşıyan bot battı!
Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.
Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 göçmeni taşıyan bir bot battı.
Ayrıntılar geliyor
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