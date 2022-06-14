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14 Haziran 2022 Salı 18:17:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 18:17:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

Kaynak: DHA

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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri N.K. ve B.K., yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Etiketler : Edirne Jandarma Yunanistan
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